Più suolo pubblico gratis per bar e ristoranti a CVetrano, Marinella e Triscina. Ecco la procedura da seguire

di: Redazione - del 2020-07-06

I gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di Castelvetrano potranno richiedere, fino al prossimo 31 ottobre, una nuova concessione di suolo pubblico (in corrispondenza dei propri esercizi) ovvero un ampliamento del suolo pubblico (contiguo dall’attuale occupazione) o su marciapiedi e banchine, in ottemperanza al vigente C.d.S., garantendo una zona adeguata di almeno 2 metri di marciapiede libero.

L’obiettivo è quello di consentire il recupero di posti non utilizzabili per i clienti all’interno dei locali in osservanza alle disposizioni adottate per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando la procedura informatica all’uopo predisposta (Sito web) dal portale istituzionale (castelvetranoselinunte.gov.it) e cliccando sul link SUAP, dal quale si accede alla piattaforma “Impresa in un giorno”, con allegata una planimetria ed in deroga alla normativa in materia di imposta di bollo.

Nella domanda i gestori dovranno impegnarsi:

a) Trasmettere all’ ASP la SCIA per l’ampliamento della superficie di somministrazione con contestuale DIA sanitaria ai fini della modifica della registrazione sanitaria;

b) a rispettare e far rispettare tutte le prescrizioni regolamentari Comunali di competenza della Polizia Municipale;

c) a mantenere l’area oggetto di concessione in condizioni di costante pulizia e decoro;

d) a provvedere in proprio all’apposizione / rimozione di idonee delimitazioni fisse / mobili (parapetti, fioriere, dissuasori, transenne, ecc.) a protezione degli avventori in caso di rischi rivenienti dal transito veicolare;

e) a non richiedere l’occupazione di fronte all’ingresso o alle vetrine di attività economiche limitrofe, salvo consenso scritto del titolare dell’attività stessa;

f) accettare che la concessione rilasciata possa essere revocata / modificata qualora si verifichino situazioni in contrasto con gli interessi della collettività, ovvero se l’occupazione stessa crei problemi di qualsiasi natura;

g) sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito all’utilizzo dell’occupazione fino ad una superficie richiesta, fino ad un massimo di mq. 20,00, ivi compresa la gestione dell’andirivieni del personale di servizio addetto alla somministrazione;

h) che le richieste dei titolari o legali rappresentanti dei pubblici esercizi interessati dovranno essere esaminate dagli Uffici competenti, per verificare la presenza di eventuali motivi ostativi al rilascio delle concessioni per ragioni di viabilità, sicurezza o interesse pubblico;

i) i tavoli e le sedie da esporre devono essere solidi, decorosi ed uniformi;

j) alla scadenza del periodo di occupazione, la ditta deve lasciare la pubblica proprietà nello stato in cui viene concesso, in caso contrario saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti norme.

Le occupazioni concesse saranno esonerate - fino al prossimo 31 ottobre - dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.