Il lettore scrive: "In via caduti di Nassiriya pericolosa buca. La sera è un rischio da scongiurare"

di: Redazione - del 2020-07-07

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, l'Arch. Giuseppe Risalvato che denuncia la pericolosità di una grossa buca non visibile nelle ore serali in via caduti di Nassiriya a Castelvetrano.

“ieri sera in via caduti di Nassiriya personalmente ho sfiorato la tragedia. Da un mese e mezzo, la carreggiata direzione Selinunte è presente una buca con delimitazione di tondini in ferro e plastica rossa! Senza nessun elemento visivo di notte di pericolo e con tutto divelto! Una vergogna inaudita con rischio per tutti!”