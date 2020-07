CVetrano, il Comune alla ricerca di un “Energy Manager”. Ecco come candidarsi

del 2020-07-08

Il Comune di Castelvetrano è alla ricerca di un “Energy Manager” per lo svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria di “tecnico responsabile per la conservazione e l‟uso razionale dell‟energia” ai sensi dell‟art. 19 della legge 10/91 e s.m.i. e per la redazione del piano d’azione per l’energia sostenibile ed il clima (PAESC). Per questo motivo ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’acquisizione di tale figura professionale per l’affidamento dell’incarico esterno.

Oltre alla redazione del PAESC, il professionista dovrà svolgere anche altre attività tra cui rientra ad esempio l’organizzazione di almeno un evento all'anno, in locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, con finalità di sensibilizzazione della cittadinanza, nonché l‟individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l‟uso razionale dell’energia e per l‟attuazione degli interventi per il risparmio energetico, la predisposizione/aggiornamento dei dati energetici relativi alle strutture, la conoscenza diretta attraverso sopralluoghi e compilazione di schede delle utenze energetiche pubbliche ed impostazione della contabilità energetica sulla base dei dati di consumo di energia, l’esame dei contratti di fornitura elettrica, gas, servizio calore per verificare l‟ottimizzazione e l’esame delle caratteristiche energetiche di impianti ed edifici e monitoraggio mensile dei consumi, e proposta di interventi migliorativi ad edifici, impianti.

Il tempo di esecuzione del servizio è di minimo tre anni, a partire dalla consegna e comunque fino all’aggiornamento dei dati di monitoraggio per almeno due anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo.

Alla manifestazione di interesse possono partecipare liberi professionisti sia in forma singola che associata, società di professionisti, società di ingegneria ed architettura stabiliti negli Stati membri della UE, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti prima elencati.

L’Operatore Economico a cui affidare il servizio sarà selezionato, tra quelli che presenteranno la manifestazione di interesse, in relazione alla sua professionalità ed alla sua affidabilità, previa valutazione di requisiti e curriculum, nel rispetto dei principi di economicità e congruità dell’offerta economica, che sarà comunque negoziata, sulla base del corrispettivo di euro 14.000,00 (quattordicimila,00), comprensivo di tutte le spese, oneri, contributi, rimborsi, ritenuta d’acconto, IVA ecc. È adottata la procedura dell’affidamento diretto.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in conformità al contenuto del Modello A, allegato all’ avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara, corredate dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma TELEMATICA entro le ore 9:00 del giorno 14.07.2020.

La manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti allegati:

1. Allegato A Istanza di partecipazione e dichiarazioni, firmato digitalmente e corredato dal documento di identità del sottoscrittore;

2. Allegato 2 DICHIARAZIONE INERENTE LE CLAUSOLE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA;

3. Allegato C Modulo dichiarazione requisiti minimi, professionali e tecnico-professionali;

4. Allegato D offerta di miglioramento economico tramite ribasso sull‟importo della prestazione sopra individuato omnicomprensivo.

L'incarico professionale sarà affidato mediante la procedura dell‟affidamento diretto di cui all‟art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla scorta dei seguenti criteri di valutazione così ponderati:

Offerta tecnica: massimo punti 80

Curriculum e titoli max 55 punti

Proposta tecnica max 30 punti