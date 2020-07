Domani a Triscina inaugurazione del "Summer time". La scommessa di Katia e Lorenzo Rizzuto

di: Publiredazionale - del 2020-07-08

Una ventata d'aria fresca e di ottimismo la scelta imprenditoriale di Katia e Lorenzo Rizzuto che hanno deciso di realizzare il loro sogno in questo particolare momento di difficoltà per l'economia e, soprattutto, per le attività commerciali.

Una nuova attività commerciale apre dunque i battenti a Triscina. "E' tempo di estate" come conferma il nome "Summer Time" che i titolari hanno scelto per la loro attività commerciale che potrà diventare un nuovo punto di riferimento per gli utenti.

Sarà possibile trascorrere momenti diversi come la colazione, apericena, Lounge bar, musica dal vivo, serate a tema il tutto in un ambiente sicuro, accogliente e moderno.

Appuntamento domani a Triscina in Viale Mediterraneo, angolo via 71, ore 21 per l'inaugurazione.