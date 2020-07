"Idea navetta gratuita da zona industriale al centro e non solo. Bando per locali comunali ai privati". Alfano sulla rivitalizzazione del centro storico

di: Redazione - del 2020-07-08

Diversi i progetti discussi dal Sindaco presso il Teatro Selinus. Il primo e più importante, la rivitalizzazione del centro storico. Queste le sue parole: “Rivitalizzare il Sistema delle Piazze diventerà un segno, perché nel momento in cui ritorneremo a socializzare, lo faremo diventare il cuore pulsante di questa cittadina. Dobbiamo portare delle attività commerciali, che devono essere attrattive e che devono avere a che fare con i nostri prodotti tipici locali. Noi vediamo questa piazza piena di tavoli, ombrelloni, senza automobili e con la gente che sta lì a rilassarsi.

Ci sono tutte le condizioni - ha continuato il primo cittadino - ma ogni volta che si prova a programmare qualcosa, ci sono delle difficoltà. Quando abbiamo pensato di mettere a disposizione di chi ne avesse interesse alcuni locali di proprietà del Comune, ci è stato detto che non erano accatastati, una cosa assurda. Immediatamente dopo ci dissero che questi immobili dovevano essere elencati nell’ambito del TULPS perché sono immobili da rivalutare.

Stiamo preparando questa proposta di delibera da portare in Consiglio per fare un elenco di questi immobili, che vogliamo assegnare a quanti ne faranno richiesta. Riteniamo che nel prossimo autunno possiamo tirare fuori un bando”.

Sempre in questo senso, era la proposta di una collaborazione con il Direttore del Centro Commerciale Belicittà che aveva dichiarato la propria disponibilità a mettere a disposizione gratuitamente, un bus navetta che avrebbe portato i cittadini dal centro commerciale al centro storico e da lì a Triscina e Selinunte per fare nuovamente ritorno al punto di partenza.

Un’altra proposta, potrebbe essere, in accordo con la Direzione che si occupa dei servizi culturali, di tenere aperto il teatro Selinus fino alle 22:00, così come il museo. “Ritengo che tutto questo sia soltanto traslato nel tempo” dice Alfano che poi aggiunge: “Vorremmo coinvolgere anche altri imprenditori dello svincolo, qualcuno aveva già proposto che superando una certa somma sullo scontrino, avrebbe offerto ai propri clienti una bibita in piazza o uno sconto di prodotti tipici”.

Infine, alla domanda sulla valorizzazione dei palazzi di proprietà dei privati, il Sindaco ha risposto: “Con i privati possiamo cercare di avere un rapporto che ci porti a condividere le loro proprietà per l’apertura al pubblico. Però ci sono dei palazzi che si pongono come edilizia pericolante, in questo caso l’Ente Comune ha intimato ai proprietari il ripristino.

Mi viene in mente Casa Pardo, abbiamo intimato ai proprietari di ripristinare per togliere il pericolo e non lo hanno fatto. Nel momento in cui l’ente si sostituisce, con un progetto per il ripristino ci vogliono risorse. Il prossimo TULPS prevede che se i proprietari non procederanno entro 90 giorni, quelle proprietà potrebbero entrare nella disponibilità della casa comunale.

Per la Casa Pardo il Comune aveva già pronto un progetto che avrebbe avuto un finanziamento europeo ma bisognava essere proprietari per beneficiarne e questi non erano disponibili. Abbiamo perso un’opportunità”.