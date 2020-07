In auto sulla A-29 di ritorno verso Palermo con mille ricci nel portabagagli. Denunciate dalla Polizia Stradale di Alcamo tre persone

del 2020-07-09

Nela tarda mattinata di oggi gli uomini della polizia stradale di Alcamo, in un normale servizio sulla A-29, hanno bloccato una Golf con tre uomini a bordo di origine palermitana che sono stati denunciati.

Nel porta bagagli avevano circa mille ricci in sacchi pronti per essere smerciati nei ristoranti palermitani. Contestualmente gli agenti della Polizia stradale hanno immeditamente avvertito gli uomini della Capitaneria di Porto di Mazara che hanno preso in consegna il pescato di frodo e lo hanno rimesso in mare al largo di Castellammare. I ricci provenivano, probabilmente, dalla zona di Mazara del Vallo.

Non si esclude che i tre pescatori abbiamo usato le bombole proibite per la pesca di ricci e abbiano lasciato le attrezzature da qualche parte al sicuro.