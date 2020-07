Le patenti scadute tra il 2 febbraio e il 31 agosto 2020 e i termini di validità prevista. Ecco cosa bisogna sapere

del 2020-07-11

Le patenti scadute tra il 2 febbraio e il 31 agosto 2020 sono valide per 7 mesi dopo la scadenza normale. Lo prevede una recente norma comunitario, il Regolamento UE 2020/698 del 25 maggio 2020 (articolo 3 paragrafo 1).

La proroga è in vigore in Italia, ma non è riconosciuta da tutti i paesi dell'Unione europea. Per conoscere gli Stati che hanno ufficialmente comunicato di non applicare la nuova scadenza sul proprio territorio è possibile consultare la circolare del Ministero dell'interno.

E' necessario, comunque, chiedere conferma alle autorità estere tramite l’ambasciata. Infine, sulla base dei precedenti provvedimenti del nostro Governo coordinati con le nuove regole comunitarie, solo in Italia le patenti scadute il 31 gennaio 2020 hanno la validità prorogata fino al 31 agosto 2020.