Vita, diverse associazioni si dedicano alla pulizia del parco giochi

di: Comunicato Stampa - del 2020-07-10

Lo scorso 6 luglio, su iniziativa di diverse associazioni, si è tenuto un evento dedicato alla pulizia del Parco Giochi del comune di Vita. Le associazioni promotrici sono state Pro loco Vitese, Caritas di Vita, gruppo Volontari Vitesi, l’Oratorio ed il Circolo Legambiente Valle del Belice.

Come sempre un grande contributo è stato dato dall’Amministrazione comunale di Vita e dal Sindaco G. Riserbato, molto sensibile alle iniziative proposte negli anni dalle associazioni del territorio. Molti volontari hanno partecipato alla pulizia attenendosi scrupolosamente anche alle direttive anti-covid che si rendono necessarie in questo periodo per poter operare in piena sicurezza.

Tutte le associazioni promotrici si erano già rese protagoniste in passato di eventi simili nella stessa area e in altri luoghi del piccolo comune di Vita, a dimostrazione di una grande sensibilità ai temi ambientali. Rimane chiaro che ancora c’è molto da fare soprattutto in termini di rifiuti e del loro opportuno smaltimento.