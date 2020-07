Centri estivi 2020, il comune di CVetrano pubblica avviso rivolto ad enti privati ed associazioni. Ecco di cosa si tratta

del 2020-07-09

(ph. ilmessaggero.it)

Il Comune di Castelvetrano ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti che intendono realizzare attività ludico-ricreative - centri estivi destinati ad accogliere bambini d’età superiore ai tre anni e adolescenti sino agli anni quattordici, svolte da enti privati, associazioni ed enti del terzo settore presenti nel territorio comunale nel periodo luglio - settembre 2020.

I soggetti interessati alla realizzazione di esperienze e attività all’aperto dovranno trasmettere alla III Direzione Organizzativa “Servizi al Cittadino”- Servizi Sociali progetti organizzativi per lo svolgimento delle predette attività ludico ricreative - centri estivi.

Il Progetto Organizzativo elaborato dal Gestore dovrà comprendere la relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e gli adolescenti accolti, considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso e dovrà indicare la natura gratuita ovvero onerosa o parzialmente onerosa del servizio, indicando, in caso, il costo del servizio o della quota parte a carico delle famiglie.

I Progetti Organizzativi dovranno essere trasmessi assieme al Modulo di Adesione allegato all’ Avviso ed inviarlo al Comune di Castelvetrano, mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it. entro il 20 luglio 2020, unitamente a un documento d’identità in corso di validità a pena di esclusione e alla documentazione attestante il possesso dei requisiti.

Al Modulo di Adesione dovrà essere allegata, in aggiunta al Progetto Organizzativo, la seguente documentazione:

a) Dichiarazione d’impegno al rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 8 del DPCM 11.6.2020, di recepimento delle Linee Guida elaborate dal Comitato Tecnico Scientifico presso il Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2020.

La Dichiarazione deve riguardare e indicare, in particolare, i seguenti aspetti previsti dalla legge:

- l’accessibilità degli spazi;

- gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e lo spazio disponibile;

- gli standard per il rapporto numerico fra il personale e i bambini e gli adolescenti;

- le strategie generali per il distanziamento fisico;

- i principi generali in punto igiene e pulizia;

- i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori, anzitutto in tema di prevenzione da COVID-19;

- gli indirizzi generali per la programmazione delle attività;

- i criteri in tema di accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini e degli adolescenti;

- triage d’accoglienza;

- i criteri d’attenzione speciale per l’accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità.

b) Dichiarazione che fra il personale impiegato vi sono operatori con qualifica professionale nel rispetto del rapporto numerico minimo dei bambini e adolescenti accolti;

c) Dichiarazione di disponibilità ad accogliere nelle attività offerte bambini e adolescenti BES (bisogni educativi speciali);

d) Dichiarazione che fra il personale impiegato vi sono operatoti in possesso di attestazioni o titoli professionali inerenti il primo intervento e il primo soccorso in caso di incidenti;

e) Dichiarazione che il personale impiegato non ha riportato condanne e non ha procedimenti penali in corso per reati contro la famiglia, i minori e la morale;

f) Attestazione di avvenuta presentazione del Progetto all’ASP per gli adempimenti di competenza.

Al comune di Castelvetrano è stata assegnata la somma di € 75.953,26 e pertanto, la misura del contributo economico che sarà erogato ai soggetti attuatori è legato alla quota di riparto assegnato.

L’erogazione del contributo economico avverrà al termine della chiusura del Centro Estivo. Essa è subordinata, da un lato, all’avvenuta acquisizione e concreta disponibilità delle somme assegnate al Comune di Castelvetrano ai sensi dell’art. 105 D.L. 34 del 2020 e, dall’altro, alla verifica positiva delle attività effettivamente svolte e del numero di bambini e adolescenti effettivamente accolti e ospitati, in relazione al Progetto presentato.

I soggetti che hanno organizzato le Attività-Centri Estivi, una volta concluse le predette attività, dovranno trasmettere agli Uffici preposti di questo Ente una relazione-consuntivo delle attività effettivamente svolte sulla base del progetto organizzativo e del servizio offerto.