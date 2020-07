Campobello, convocato il Consiglio Comunale. Il cambiamento della denominazione del Comune tra i punti all'ordine del giorno

del 2020-07-09

La possibile realizzazione di un impianto di compostaggio a Torretta Granitola ha scatenato diversi dibattiti tra i campobellesi, che temono per la loro salute, e ha motivato alcuni consiglieri comunali a chiedere prima un consiglio straordinario, urgente e aperto, e portato in definitiva alla convocazione in seduta ordinaria del consiglio comunale per la giornata di mercoledì 15 luglio alle ore 11.

Tra gli ordini del giorno, oltre all'impianto di compostaggio, vi è la proposta dei consiglieri Di Maria (M5S), Gentile e Giorgi di cambiare la denominazione del comune da Campobello di Mazara a "Campobello di Mazara Cave di Cusa”.

Durante il consiglio comunale, inoltre, sarà discussa la proposta dei consiglieri Di Stefano, Pisciotta, Accardo e Palermo in merito alla riduzione della Tari per quelle attività che sono rimaste chiuse durante il lockdown dovuto all'emergenza Covid19.