Vasca selinuntina, sopralluogo del Sindaco Alfano nell'antico monumento a rischio crollo

2020-07-10

In data 7 luglio, su sollecitazione dell’Osservatorio dei BB.CC di Castelvetrano, il Sindaco, dr. Enzo Alfano ha effettuato un sopralluogo presso la “Vasca selinuntina”, l’antico monumento di proprietà del Comune di Castelvetrano che si trova in contrada Bigini, che raccoglieva e inviava l’acqua, sia in età antica che in età spagnola, a Castelvetrano, convogliandola tramite la “vugghia di l’acqua” per essere poi disponibile presso la “ninfuzza di li setti cannoli”, nell’attuale piazza Umberto.

La vasca è stata adoperata sino a una trentina di anni fa per portare l’acqua a Castelvetrano; oggi è a rischio crollo. La Soprintendenza ha posto il vincolo e ora si attende che la stessa e il Comune decidano i passi successivi.