Sindaci del Belìce, cittadini, sindacati ieri insieme per condividere le azioni a difesa dell’Ospedale di CVetrano

del 2020-07-10

Ieri pomeriggio si è svolta, presso il Circolo della Gioventù l’ennesima assemblea pubblica organizzata dal comitato Orgoglio Castelvetranese per fare il punto della situazione sulla nota vicenda del declassamento del nostro ospedale cittadino dopo la pubblicazione del nuovo Atto Aziendale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani.

Oltre ai sindaci di Castelvetrano, Partanna, Campobello e Gibellina erano presenti cittadini, rappresentanti sindacali e componenti di alcune associazioni cittadine. Gli interventi hanno messo in evidenza che due anni di iniziative , richieste di incontro e sollecitazioni politiche non hanno portato a nulla con la consapevolezza che la politica regionale si è completamente disinteressata ed astenuta nel difendere nelle sedi istituzionali l’ospedale di Castelvetrano che rappresenta tutta la Valle del Belice.

Adesso ci si trova con una Deliberazione della Giunta Regionale che in data 21 Maggio 2020 ha messo nero su bianco quello che da anni temevamo e che, di fatto, declassa e modifica l’intera struttura dell’Ospedale di Castelvetrano riducendo e perdendo molti reparti essenziali e di eccellenza che ne avevano fatto un punto di riferimento sanitario per oltre 100.000 cittadini che risiedono in più di 10 comuni tra le province di Trapani ed Agrigento .

I sindaci si sono espressi tutti in modo favorevole e compatto nel portare avanti la battaglia per la difesa dell’Ospedale in tutte le sedi istituzionali sia con interventi personali sia con sollecitazioni concordate che possano anche coinvolgere le diverse cittadinanze che loro rappresentano con iniziative che richiamino l’attenzione dei media e della politica per rompere il clima di silenzio ed in parte il disinteresse che da tempo si nota sull’intera vicenda anche con azioni di protesa da concordare nei prossimi giorni .

Per Ninni Vaccara, intervenuto come cittadino che da anni e soprattutto dall’inizio segue l’intera vicenda, “bisogna capire meglio , se tutti i passaggi amministrativi sono stati fatti in maniera corretta e se tutte le indicazioni ministeriali e politiche sono state inserite in maniera conforme nel nuovo atto deliberativo e, in particolare, bisogna seguire le indicazioni e le autorizzazioni che doveva rilasciare il Ministero della Salute e soprattutto come viene espressamente indicato in più punti nell’atto Deliberativo che, sebbene sia stato approvato dalla Giunta Regionale, ha una postilla dove c’è scritto “ fatta salva , per quanto concerne la trasformazione in struttura complessa della chirurgia del P.O. di Mazara del Vallo , la positiva valutazione del Ministero della Salute .”

In teoria ci sarebbero ancora le condizioni per far valutare nella sua interezza l’atto aziendale dal Ministero della Salute e ricorrere alla giustizia amministrativa per bloccarlo visto la premura che hanno avuto nel sottoscriverlo, in particolare in questo periodo di pandemia mondiale dove il sistema sanitario si è dimostrato impreparato e carente proprio delle strutture come la rianimazione di Castelvetrano che vorrebbero chiudere e trasferire.

Nel nuovo atto Deliberativo il reparto di Rianimazione è già stato caricato come struttura complessa nel presidio ospedaliero di Mazara del Vallo anche se di fatto non esiste e non hanno pronti ed attrezzati i locali dove dovrebbero trasferirlo.

Anche i sindacati si sono dichiarati disponibili alla difesa con azioni comuni dell’ospedale di Castelvetrano che, da anni, dimostra numeri e competenze e condizioni strutturali adeguate per poter continuare ad operare come ha sempre fatto dalla sua costruzione. Nei prossimi giorni si concorderanno azioni di protesta e di sollecitazione popolare che potrebbero portare ad azioni più plateali come la raccolta e la consegna delle schede elettorali , da portare e consegnare direttamente nelle mani del Presidente della Repubblica.