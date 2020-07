C/Vetrano, l'Amministrazione si rivolge ai cittadini morosi per pagare le tasse avvalendosi del ravvedimento operoso

di: Redazione - del 2020-07-11

(ph. www.casertanews.it)

Il Comune di Castelvetrano ha rivolto ai cittadini l’invito a sanare la propria situazione debitoria per tutti i tributi comunali attraverso l'istituto del ravvedimento operoso previsto dalla legge che ha convertito il Decreto Fiscale 2000. In questo modo, versando l’imposta anche in ritardo, le sanzioni saranno ridotte e gli interessi minimi.

E’ conveniente per i cittadini avvalersi del ravvedimento, purché in assenza di accertamento notificato, in quanto la sanzione prevista per omesso o tardivo versamento in caso di notifica dell’avviso di accertamento rimane al 30%.

Entro il 31 dicembre 2020 gli uffici emetteranno gli accertamenti per l’annualità 2015 per tutti i tributi locali. Il cittadino dovrà munirsi di un modello F24 e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello stesso.

Le sanzioni e gli interessi per ravvedimento operoso vanno versati unitamente all’imposta dovuta.