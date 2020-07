Marinella, tre giovani bagnini soccorrono persona in difficoltà a bordo di una barca a vela

di: Redazione - del 2020-07-11

Nella giornata di Domenica scorsa, giorno 5/07/20, i tre bagnini del Lido Tukè: Federico Fontana, Giovanni Lombardo e Pietro Federico Lupo, con prontezza d’animo e caparbietà, hanno salvato una persona in mare a bordo della sua barca a vela in difficoltà per il forte vento.

Gli stessi bagnini ci hanno raccontato come sono andati i fatti, spiegandoci come in pochi attimi hanno preso delle decisioni nella gestione dell’intervento decisive per il salvataggio:“Siamo stati avvertiti che una persona in mare era rimasta senza timone della barca a vela e ed era bloccata a 150 metri dalla boa rossa. Così di corsa siamo partiti con il pattino di salvataggio che ci ha dato la possibilità di recuperare l’imbarcazione.

L’unico grande problema che si è presentato è stato il forte vento verso il largo che ci ha arrecato moltissime difficoltà per tornare in spiaggia. Quindi ci è venuta l’idea di sfruttare il vento, che ci avrebbe spinto verso gli scogli, tornando dal lato sinistro del molo guardando il mare, la spiaggia libera è tagliata a destra e sinistra dal molo e dal porto e la corrente si interrompe molto prima.

Una volta riportata l’imbarcazione e il rispettivo proprietario in salvo sulla spiaggia, siamo tornati alla nostra postazione del lido Tuke di Selinunte".