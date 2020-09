Salemi, quasi 600 Mila Euro di finanziamenti per i danni post dichiarazione zona rossa. Allo studio misure anti-crisi

di: Alessandro Indelicato - del 2020-09-13

Un piano di sostegno alle attività economiche e alle famiglie di Salemi che nei giorni del lockdown sono state penalizzate dal blocco totale causato dal coronavirus.

Dopo avere ricevuto certezza sull’entità dei finanziamenti arrivate nelle casse del Comune attraverso le norme varate con l’ultima Finanziaria regionale (597.000 euro circa il Finanziamento straordinario per la Zona Rossa) l'Amministrazione Comunale di Salemi sta lavorando nell'ottica di predisporre una serie di misure a sostegno dell’imprenditoria e dei nuclei familiari.

“Nei mesi scorsi abbiamo chiesto un segnale di attenzione al Parlamento regionale per quelle città, come Salemi, costrette a subire le restrizioni della ‘zona rossa. Vogliamo utilizzare le risorse ottenute nel miglior modo possibile, cercando di aiutare i cittadini in un momento difficile sotto il profilo economico dando vita ad un preciso Piano di sgravio a sostegno di famiglie e attività del centro storico in modo che possano ripartire al più presto dopo i tragici mesi di chiusura forzata".

Intanto è tornato l’incubo Covid19 a Salemi. "Da Lunedì ripartirà un ulteriore massiccio screening per circoscrivere sempre di più il contagio. La siuazione è ad oggi critica ma non drammatica. Dobbiamo continuare ad impegnarci. Per la salute di tutti indossiamo la mascherina, manteniamo sempre il distanziamento interpersonale e igienizziamo spesso le mani."