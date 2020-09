Nuovo anno scolastico, il saluto del sindaco Alfano a ragazzi ed insegnati

del 2020-09-12

(ph. Gianni Polizzi)

Tutto pronto per l’inizio del nuovo anno scolastico Per l’occasione, il sindaco Alfano rivolge il suo saluto e quello di tutta la Giunta comunale ai ragazzi, ai dirigenti agli insegnanti e al personale degli istituti castelvetranesi:" Auguro un buon inizio di anno scolastico agli studenti delle scuole superiori, al personale scolastico, alle famiglie. Invito al rispetto pedissequo delle regole e linee guida. La situazione dei contagiati in Castelvetrano è in aggiornamento"