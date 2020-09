Oggi in diretta su Cnews.it e sui profili social della Folgore la gara di ritorno con lo Sciacca. Diretta dalle 16

del 2020-09-13

Dopo il cinque a zero dell'andata si giocherà oggi al Paolo Marino il ritorno della gara di Coppa Italia tra Folgore e Sciacca. Il match si svolgerà a porte chiuse così come la gara di andata e sarà trasmessa in diretta, a partire dalle 16, sulla pagina Facebook di Castelvetranonews.it, sulla pagina Facebook FolgoreOnorio e sul profilo ufficiale Facebook della Folgore "Dolce Onorio Folgore".