Da Selinunte a Tre Fontane passando per Triscina. Ieri "nubi a mensola"e tanti click in spiaggia

del 2020-09-14

(ph. Antonella Binaggia)

Un pomeriggio che rimarrà nei ricordi di chi si trovava in spiaggia ma anche di chi questo fenomeno l'ha solo visto in foto. Il tutto grazie allo "Shelf Cloud" tipologia di nube, comunemente detta a mensola, solitamente associata ad una formazione temporalesca e ne precede l’avanzata. Questa nube si può generare anche in caso di intense correnti all'atto dello scontro con masse d’aria più umide e calde e quindi non essere necessariamente collegata ad una supercella. Uno spettacolo visivo immortalato dai bagnanti che hanno condiviso sul web splendide immagini come quelle che vi proponiamo in questo articolo.