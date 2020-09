La Folgore batte lo Sciacca e passa il turno. Pensiero rivolto alla prima in trasferta con l'Akragas

di: Elio Indelicato - del 2020-09-14

La Folgore forte del vantaggio della gara di andata, batte meritatamente lo Sciacca, al quale bisogna dare un giudizio più completo quando recupererà alcune pedine importanti. La Folgore è sembrata già una formazione in palla, ben messa in campo che non può che migliorare.

Nel deserto dello stadio Paolo Marino i padroni di casa al 3’ già sono passati in vantaggio con Giannusa, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo trova l’angolo alla sinistra di Zummo. Lo Sciacca ha cercato di reagire subito con un bel colpo di testa di Ciancimino finito di poco fuori.

I padroni di casa hanno sempre mantenuto il pallino del gioco con improvvise ripartenze grazie agli assist di Bono e Alraoui, che hanno messo in difficoltà la difesa ospite apparsa un po’ statica.

Al 45' ancora Carovana punisce gli ospiti su assist di Bono. Nel secondo tempo poche emozioni e un finale con una bomba d’acqua che ha reso impossibile giocare e solo all’ultimo istante gli ospiti accorciano con Bongiovì.

Marcatori : 3’ pt Giannusa, 47’ Carovana, 45’ st Bongiovì.

Folgore: Giordano, Ammoscato, Cascio, Rubino, Corso F, (30’ st Salvo),Guida( 22’ st Matteucci), Corso G, Bono (24’ st Figuccia) Carovana ( 14’ st Maltese), Elmraoui (31’stPassanante), Giannusa.

A disposizione Ilario, Motepiano, Siragusa, Al l.Bonino.

Unitas Sciacca: Zummo, Li Bassi, Maniscalco (20’ st Ciaccio), Sanny, Lombardo (36’ st Marino), Ciancimino (22 st Steffen), La Bella, Bono (14’ st Balneare), Santangelo, Abbene (23’ st Coco), Bongiovì All Gerardi.