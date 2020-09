Questione Ospedale e immobili Asp a CVetrano. Incontro del Sindaco con il Commissario Asp Zappalá

del 2020-09-13

Il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano ha fatto un punto sull’attività amministrativa in corso e dei vari incontri istituzionali, per aggiornare i propri concittadini in ordine ad alcune tematiche importanti, quali la questione dell’Ospedale e non solo. Di seguito il testo della nota: “Negli ultimi giorni è stata intensa l'attività relazionale dell'amministrazione nei confronti di attori sociali importanti per il nostro territorio. Insieme all'Assessore Foscari abbiamo incontrato il commissario straordinario dell'Asp, Dr. Zappalà, con il quale abbiamo intrattenuto una cordiale conversazione , anticipando i temi sui quali vorremmo trovare immediate soluzioni: I terreni antistanti L'Ospedale di Castelvetrano, oltre la linea ferroviaria, attualmente di proprietà dell'asp su cui sorgono numerosi immobili di proprietà del nostro Comune, che attualmente ospitano la Polizia Municipale, la Protezione civile e la maggior parte delle attività sportive.

Bisognerà trovare al più presto una soluzione finalizzata alla pubblicazione dei bandi di asssegnazione, evitandone la vandalizzazione. Abbiamo toccato anche il punto più dolente, quello che vede il nostro Nosocomio ormai depauperato ed i suoi reparti di eccellenza mortificati. Il Dr.Zappalà ha preso l'impegno che nel giro di pochi giorni effettuerà una visita alla Struttura e successivamente vorrà incontrare tutti i Sindaci della Valle del Belice.

In ultimo, abbiamo sollevato la questione che riguarda la modifica della denominazione del nostro Nosocomio, voluta dai Cittadini belicini.

Abbiamo interloquito, con la presenza degli Assessori Oddo, Foscari ed il vicesindaco Virzì con i rappresentanti dello I.A.C.P ( istituto autonomo case popolari), in ordine alla necessità ed urgenza della sistemazione e riqualificazione delle Palazzine di proprietà dello I.A.C.P, approfittando anche del "bonus 110%".

Lo IACP , è opportuno sottolineralo, a difesa delle sue proprietà immobiliari aveva già predisposto i progetti ed un cronoprogramma per gli interventi da effettuare.

Insieme alla consigliera Mandina, e con la gradita presenza dell'ex assessore Parrino, abbiamo incontrato, presso il Teatro Selinus, le famiglie delle ragazze e dei ragazzi diversamente abili e le assistenti alla comunicazione dalle stesse invitate. Auspichiamo di attivare il servizio nel giro di pochi giorni ed iniziare insieme a tutte le altre attività scolastiche del 1° Ciclo.

Chi ha subito più danni dal Lockdown sono proprio loro, i ragazzi costretti a rimanere a casa subendo anche una regressione rispetto ai vantaggi avuti negli anni. Abbiamo dato la nostra disponibilità a concretizzare altre attività che li possano coinvolgere, famiglie e ragazzi, ed attenderemo i loro suggerimenti e le loro esigenze.

Su un punto siamo fortemente d'accordo: la realizzazione di uno stabilimento balneare in una delle strade di Triscina, da individuare, a loro dedicato e non solo.

Queste sono soltanto alcune delle attività di interlocuzione svolte da questa amministrazione che vuole consolidare relazioni con famiglie, associazioni, aziende e singoli cittadini, indispensabili per avviare una concreta crescita della nostra cittá”.