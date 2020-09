Cannabis, dalla regolamentazione necessaria alle opportunità di sviluppo economico. Convegno 5 Stelle a CVetrano

del 2020-09-13

Il Movimento 5 Stelle su proposta del consigliere comunale Marcello Craparotta, ha organizzato a Castelvetrano un convegno incentrato su una specifica tematica: ”Cannabis, facciamo chiarezza". È stato un pomeriggio di esposizioni, analisi, riflessioni, conclusosi con un dibattito finale tra semplici cittadini da una parte ed esperti e politici dall’altra.

Il consigliere Craparotta ha dichiarato:” È importante acquisire conoscenza e consapevolezza di importanti tematiche che riguardano la nostra salute, l'economia, e l'ambiente senza pregiudizi nè posizioni squisitamente ideologiche e sono convinto che questa è tappa importante di un percorso indirizzato a completare le deficienze normative sul tema "cannabis". All’incontro hanno partecipato i Senatori del M5S Cinzia Leone, Francesco Mollame e Fabrizio Trentacoste impegnati in prima linea nell'ambito legislativo.

“Noi del M5S intendiamo sempre rendere partecipi i cittadini al nostro lavoro Le norme devono essere utili a facilitare la vita dei cittadini e nella fase di concepimento si deve tener conto delle loro esigenze di ognuno.

In seguito allo sviluppo del Recovery Plan ed ai piani per il rilancio del Sud non possiamo perdere questa occasione unica. La pianta della canapa , la sua coltivazione e commercializzazione, i suoi molteplici usi, dalla bioedilizia alla farmaceutica alle fibre, farine, cosmetica etc. può incrementare il Green New Deal. Infatti può attivare parecchi settori economici, i più svariati e dare ai nostri giovani e a tante aziende un'opportunità di crescita attraendo investimenti.

C'è però bisogno di fare chiarezza nel quadro normativo che regola la materia sia nella coltivazione che nella commercializzazione dei derivati cannabinnoidi, c'è bisogno di completare la legge 242 del 2016 che lascia troppi spazio ad interpretazioni non univoche. Oggi di questo abbiamo discusso insieme alla cittadinanza di Castelvetrano e ci siamo impegnati a portare a compimento la nostra battaglia in modo da avere leggi che tutelino i lavoratori e le aziende da un lato e rendano semplice il lavoro di chi è chiamato a svolgere legittimi controlli.