Un fulmine nella zona Cappuccini durante la partita di calcio della Folgore. Intervenuti VVF e 118

del 2020-09-13

A seguito del nubifragio abbattutosi in queste ore sul nostro territorio, un fulmine si è scagliato, intorno alle 18 di oggi, sull'antenna di una abitazione castelvetranese in via Arturo Graff .

Un uomo L.G, uno dei coniugi, ha avuto la prontezza di prendere il televisore e spostarlo sul balcone per evitare l'incendio dei mobili.

Sul posto il 118 per un principio di intossicazione poi per fortuna svanito. Intervenuti anche i Vigili del fuoco di Castelvetrano