Il Comune di CVetrano tra blocco assunzioni, pensionamenti, dissesto e precari. Cappadonna: "Situazione complessa"

di: Redazione - del 2020-09-15

L'Ass. Cappadonna ha fatto un punto sulle risorse interne del Comune in termini di personale ad oggi disponibile, a seguito dei numerosi pensionamenti e dell'impossibilità per lo stesso Comune di assumere nuovo personale a causa del dissesto:

“Molti chiedono qual è la situazione delle risorse umane del Comune. I dipendenti sono:

58 LSU

85 a Tempo indeterminato

227 a Tempo determinato part time.

Mancano: ingegneri (gestionali, informatici, edili, ambientali) architetti, geometri, periti agrari, periti industriali, laureati in economia, avvocati, assistenti sociali, vigili urbani, comandante della polizia municipale ed operai.

Abbiamo 111 B e 109 C, tanti amministrativi. Servirebbero persone con professionalità adeguate. I commissari prefettizi hanno eliminato la dirigenza. Questo ha complicato ancora di più la situazione dell'ente. La politica da indirizzi amministrativi e tecnici, ma i dipendenti devono mettere in atto le richieste. I dipendenti precari aspettano la stabilizzazione, ma in questo Comune ci vorrebbero dei concorsi per fare entrare personale fresco e qualificato.

I precari hanno ragione, aspettano da 30 anni.

Chi ha sbagliato?

Ha sbagliato tutta la politica che non ha avuto la lungimiranza di prevedere il depauperamento dovuto ai pensionamenti.

Questo Comune non può fare concorsi, non può assumere, non può attivare progressioni, non può modificare il contratto da part time a full time, forse (si spera) potrebbe stabilizzare i precari.

Ma cosa succederà quando andranno via tutte le figure apicali? Come potrà essere gestito il Comune? La situazione è davvero complessa e di difficile risoluzione”.