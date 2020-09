Famiglia partannese su Rai 1 tra i partecipanti della trasmissione "Reazione a catena"

del 2020-09-15

Una famiglia partannese questa sera tra i partecipanti alla trasmissione "Reazione a catena" in onda su Rai 1. I partecipanti sono stati Caterina Piazza ( da tutti conosciuta come Adele), 53 anni, di professione insegnante di scuola dell'infanzia (lavora a Castelvetrano presso il circolo Ruggero settimo), Erica Stassi, 32 anni, di professione funzionario dell'INPS, Vincenzo Stassi, 19 anni, impiegato presso l'ufficio di consulenza automobilistica del padre.

"Abbiamo presentato domanda d'iscrizione la scorsa estate. Ci avevano chiamati - raccontano i protagonisti ai nostri microfoni - lo scorso Febbraio anunciandoci che, non appena avrebbero effettuato i provini in Sicilia ci avrebbero chiamati. Poi c'è stata la chiusura causa covid e tutto è stato rimandato.

Ci hanno ricontattato a Giugno ed è stato fissato un appuntamento per un provino online. Da quel giorno abbiamo iniziato ad allenarci a distanza, tramite videochiamata.

Quando Erica è venuta dal Nord in ferie sono continuati gli allenamenti in presenza. Abbiamo sostenuto un provino in cui si simulavano i giochi e poi siamo rimasti in attesa. Ad Agosto ci hanno ricontattati dicendo che eravamo stati selezionati".

Una ottima performance quella dei "Grifoni" che hanno ben figurato a cospetto dei tre fratelli campioni in carico.