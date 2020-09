La frutta tra proprietà e benefici per il nostro corpo

del 2020-09-16

Da tempi immemori l'uomo è consapevole dell'importanza della frutta all'interno della propria alimentazione, pur non conoscendo tutti i composti benefici contenuti e le reazioni chimiche che comportano all'interno dell'organismo.

Ad oggi non mancano anche i fruttariani , vale a dire coloro che scelgono di mangiare solo frutta sulla falsariga dei vegani. I fruttariani optano per un regime alimentare basato completamente sul consumo di frutta, magari con l'introduzione di alcuni semi oleosi come le noci o le mandorle, per una scelta alimentare influenzato anche da motivi etici e di sostenibilità ambientale.

Tuttavia, i nutrizionisti raccomandano sempre di seguire un tipo di alimentazione molto variata, in cui la frutta riveste un ruolo molto importante. E fra i numerosi frutti di origini lontane disponibili sul mercato italiano, la banana è uno di quelli molto amato da chi pratica sport.

È un concentrato energetico. Le banane forniscono quasi il 20% di carboidrati (zuccheri) e 90 kcal per 100 g, praticamente il doppio degli altri frutti. Gli atleti lo apprezzano per ricaricarsi, durante l'esercizio o il recupero. Tuttavia, ha il suo posto nella dieta di tutti, anche in caso di sovrappeso o diabete: una banana piccola (100 g una volta sbucciata) non fornisce più zucchero di una mela grande.

E mentre sembra più dolce quando è completamente maturo, il suo contenuto di carboidrati è lo stesso indipendentemente dal livello di maturazione. Cambia solo la natura di quest'ultima: l'amido (carboidrato identico a quello delle patate) lascia gradualmente il posto al saccarosio (lo stesso zucchero della barbabietola o della canna da zucchero).

La banana e i suoi elementi. Meno ricca di acqua rispetto ad altri frutti (75%), è meglio dotato di sali minerali. "Una banana piccola (100 g netti) rappresenta il 10% dell'assunzione giornaliera di magnesio raccomandata a una donna - afferma Valeria Bianchi di healthspring.it - e presenta un'ottima concentrazione di potassio, particolarmente per evitare i crampi muscolari frequenti durante l'attività sportiva".

Inoltre facilita l'abbassamento della pressione sanguigna. Ha un effetto alcalinizzante sull'organismo, aiutando a neutralizzare l'eccesso di acidità dovuta a una dieta ricca di sale o da un allenamento sportivo.

È adatta agli intestini sensibili. La sua fibra principale è la pectina, come le albicocche secche che non irritano l'intestino. È quindi uno dei primi frutti della diversificazione alimentare: non serve cucinarlo fintanto che viene servito ai neonati maturo e mescolato (o schiacciato a seconda dell'età). Per grandi e piccini, le banane mature sono consigliate per la diarrea, poiché la pectina aiuta a normalizzare i movimenti intestinali.

Quando è ancora verde o acerbo contiene anche amido, che gli conferisce proprietà prebiotiche: questo carboidrato, in assenza di cottura, raggiunge intatto il colon dove favorisce lo sviluppo di batteri benefici alla salute.

In compenso è privo di vitamine C. Per ovviare a questo l'ideale è associarlo agli agrumi o ad un kiwi, in macedonia o in frullato. E limarla appena sbucciata, per evitare che annerisca.