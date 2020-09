Entusiasmo Folgore dopo il passaggio del turno in Coppa Italia. Bonino: "Importante per il prosieguo"

di: Elio Indelicato - del 2020-09-16

La Folgore battendo per due volte lo Sciacca supera il primo turno di Coppa Italia, in vista della prima di campionato di domenica prossima ad Agrigento. La squadra è piaciuta soprattutto in personalità.

L’allenatore Peppe Bonino ha confermato tra i pali il giovane Giordano, che ha anche parato un calcio di rigore, buttando nella mischia sin dall’inizio il giovane Rubino anche lui un under, che non è dispiaciuto.

A fine gara l’allenatore parla di una partita che doveva servire come ulteriore tappa verso la migliore condizione fisica anche se dice lo stesso: "Superare il turno fa morale e cementifica il gruppo".

Ha debuttato anche Ammoscato ex Alcamo, un jolly , che si è distinto per grinta in difesa, dove ha giganteggiato il centrale Raffaele Guida. La Società starebbe cercando un esperto terzino sinistro per completare l’organico.

Un plauso ai vari Bono, Elamroui e a Giannusa che segna ancora, così come Carovana che in due gare ha rifilato quattro goal agli avversari.