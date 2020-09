Comuni in dissesto sempre più senza personale e con divieto di assunzioni. Parla l'Ass. Cappadonna

di: Redazione - del 2020-09-21

(ph. Baldassarre Genova)

Nei giorni scorsi l’Assessore Cappadonna si interrogava sul futuro del Comune di Castelvetrano da un puto di vista delle risose umane sempre più all’osso a seguito dei pensionamenti e all’assenza di nuove assunzioni a causa del blocco imposto dal dissesto finanziario.

Il DPCM del 17 Marzo 2020 ha posto nuovi vincoli in materia di assunzione, di fatto ai Comuni in dissesto o in pre dissesto viene negata la possibilità di dotarsi di figure professionalmente adeguate.

Numerosi rappresentanti dei Comuni in dissesto si sono riuniti nel mese di Giugno, in videoconferenza, convocati dall’ANCI Sicilia, per discutere delle gravissime criticità finanziarie e delle carenza di personale qualificato, la Sicilia ha, infatti un indice di enti in dissesto non solo superiore a quello del resto d’Italia, ma anche a quello delle altre regioni del Mezzogiorno.

L'assessore Bernadette Grasso ha dato notizia che la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge "Norme in materia di enti locali" e che presto inizierà la procedura per diventare legge, ad iniziare dall’esame della Commissione Affari istituzionali dell'Ars, sino all’approvazione in aula per la votazione finale della norma.

"Abbiamo prontamente scritto all’Assessorato Enti Locali - ha dichiarato l'Assessore Manuela Cappadonna - perché al Comune di Castelvetrano erano stati attribuiti erroneamente 225 contrattisti mentre il numero corretto ad oggi è 227. In totale sono oltre 2000 i precari in Sicilia negli enti in dissesto o in fase di riequilibrio finanziario.

Auspichiamo ad una soluzione che possa mettere la parola fine, dopo 30 anni, al precariato di Castelvetrano, ma rimarrebbe lo stato di emergenza in cui versa il nostro Comune che si ritrova nell'oggettiva difficoltà di realizzare le proprie finalità istituzionali per carenza di organico infatti è ad oggi sprovvisto di quadri professionali ma anche di semplici operai. Senza la possibilità di potere effettuare nuove assunzioni dall’esterno, il Comune rischia di morire lentamente, questa situazione presenta carattere di particolare gravità ed urgenza dovendo garantire servizi adeguati ai cittadini.