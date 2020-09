Agricoltura: Flai Cgil, “Regione destini fondi per la tendopoli di Campobello”

di: Redazione - del 2020-09-15

Dopo mesi dall’approvazione della Finanziaria regionale non sono ancora state assegnate ai comuni le risorse stanziate per le tendopoli di Cassibile e Campobello di Mazara, pari a 1,5 milioni, che ospitano, in condizioni disagiate, migranti impegnati nei campi.

Lo denunciano le strutture Flai regionale, di Siracusa e di Trapani. “Chiediamo – dice il segretario generale della Flai Sicilia, Tonino Russo- che vengano accelerati i tempi per garantire, soprattutto ora in prossimità delle campagne di raccolta, condizioni dignitose di vita all’interno delle tendopoli, sicurezza sanitaria e accoglienza”.

Russo rileva che in agricoltura si sono persi in una anno 21 mila posti di lavoro. “Segno della generale crisi economica- sottolinea il segretario della Flai- conseguente all’epidemia. In ampie zone della Sicilia- continua-il lavoro dei migranti riveste dunque oggi un ruolo fondamentale.

Ma altrettanto fondamentale – conclude- è garantire la dignità del lavoro col rispetto di leggi e contratti e condizioni di vita adeguate a chi lavora nei campi”.