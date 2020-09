Stuppia annuncia le dimissioni da Consigliere, poi le "congela" e chiede a Sindaco azzeramento Giunta

del 2020-09-16

Salvatore Stuppia si dimette dalla carica di Consigliere Comunale? Ad annunciarlo è stato lo stesso sdurante la seduta del consiglio comunale di questa mattina, ma nel contempo Stuppia ha, altresì, comunicato di non aver firmato le dimissioni che rimangono quindi "congelate".

Non sono state rese note chiaramente le motivazioni sottese a questa scelta anche se lo stesso ha preso tempo per capire se c'è la voglia di cambiare andamento politico e ha chiesto al Sindaco di azzerare la Giunta per il bene della Città.

Una scelta che sembra motivata da ragioni politiche di cui ancora non sono noti i motivi precisi.

Nel frattempo è stata approvata durante la sessione consiliare la mozione di indirizzo proposta da Obiettivo Città per l'assegnazione temporanea di immobili nella disponibilità del Comune o beni confiscati per l'accoglienza dei lavoratori extracomunitari in occasione della campagna olearia 2020/2021.

Dal Consiglio Comunale c'è stato l'ok alla nuova versione del “Regolamento Consulta Comunale per il Turismo”, approvato originariamente nel 2013.