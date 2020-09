Votare "Si" o "No" al Referendum? Ecco cosa sapere prima di recarsi alle urne

di: Doriana Margiotta - del 2020-09-20

Il 20 e 21 settembre si voterà per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato. Il taglio dei parlamentari è stato previsto dalla riforma approvata in Parlamento in ottobre, dove quasi tutti i partiti un anno fa hanno votato si in modo compatto. Dopo l'approvazione in Parlamento, tocca a noi cittadini confermare o no quanto deciso tramite referendum.

Innanzitutto dobbiamo ricordare che è un referendum di tipo confermativo dove non è previsto il quorum: il risultato sarà valido a prescindere dal numero di voti espressi; in sintesi se vince il si la riforma entrerà in vigore, se vince il no verrà bocciata..

I vari schieramenti politici hanno espresso il loro parere su questa riforma, dando una chiave di lettura diversa a seconda delle proprie convizioni.

Cerchiamo di capire , allora, le ragioni del Si e del No

Se prevarrà il Si, si dà il via libera alla riduzione del numero dei parlamentari, con la modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costutuzione. E' un taglio lineare che non tocca le funzioni di Camera e Senato. Il numero dei deputati passa dagli attuali 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 200.

Tra i temi principali di chi sostiene il Si c'e' la questione risparmio, tagliando i seggi verranno eliminati 315 stipendi, con un risparrmio annuo di 53 Milioni alla Camera e 29 Milioni al Senato. A fare chiarezza su quali saranno i nuovi numeri del Parlamento e del Senato ci pensa il dossier "Riduzione del numero dei parlamentari" pubblicato ad agosto dal Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. I numeri mostrano che alcune regioni subiranno una riduzione maggiore rispetto ad altre e le più colpite saranno Basilicata, Umbria, Friuli Venezia Giulia e Calabria.

Mediamente si perderanno il 36,6% dei seggi per quel che riguarda il Senato, invece per la Camera il taglio sarà piu' lineare con le regioni che vedranno un taglio in media del 36,5% dei propri rappresentanti.

Le ragioni del "No" sono legate al fatto che il popolo italiano debba essere rappresentato nel giusto modo in Parlamento, con tutte le sue sfaccettature. Riducendo l'attuale nemero dei parlamentari si riduce questa rappresentanza.

La motivazione del "Si" al taglio basato sul risparmio di soldi sembra poco efficace come giustificazione. Chi è dalla parte del No asserisce che se veramente si vuole risparmiare, si dovrebbero tagliare le spese oggi sostenute dalla Stato per ogni parlamentare, senza diminuire il numero degli eletti. Un calo della rappresentanza democratica affida alle alte sfere politiche il compito della selezione, senza tenere conto del volere popolare.

Molti sostengono che chi votera' si lo fara' solo sull'onda di un sentimento di rivalsa nei confronti dei parlamentari, giudicati parassiti e nullafacenti. Invece se ci fosse una loro riduzione, paradossalmente si favorirebbero gli opportunisti, capaci di adeguarsi alle aspettative di selezione per le candidature.

Ovviamente i due schieramenti hanno una visione sull'esito del referendum completamente contrapposta, e in queste settimane abbiamo assistito a vari interventi politici sull'argomento.

Sicuramente ognuno di noi voterà in base alle proprie convizioni ideologiche e politiche.

Voglio ricordare che il diritto al voto è un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione e che il suo utilizzo è "l'arma" piu' efficace che ha il popolo italiano per esprimere il proprio parere o la propria preferenza.