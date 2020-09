CVetrano, ladri rubano motorino dell'acqua presso l'Informagiovani. Bagni a secco. Disagi per personale e cittadini

del 2020-09-17

Da domenica manca l'acqua nei sette bagni dell'ufficio Informagiovani a Castelvetrano per un furto di un motorino dell'acqua avvenuto da parte di ignoti forzando la porta di ingresso di una porta in ferro. Una situazione fuori dalla logica che impedisce al personale e ai cittadini di potere usufruire dei bagni.

Non c'è voglia di parlare da parte degli impiegati degli uffici in difficoltà per la situazione di obiettivo disagio.

E' stato riferito alla nostra Redazione che sono stati tutti avvertiti Assessori, Sindaco e che occorre attendere, come da prassi per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, un preventivo per acquistare il motorino. Una situazione al collasso dove gli impiegati continuano ad assicurare il servizio in precarie condizioni igienico sanitarie e dove vengono segnalati escrementi di topo al piano terra.

Resta da registrate l'ennesimo furto e atto di disprezzo nonchè di inciviltà di alcuni verso la cosa pubblica.