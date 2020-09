La serie A verso la ripartenza. Gli stadi ancora vuoti ma tifosi pronti per sostenere i propri beniamini

di: Francesco Accardo - del 2020-09-17

In un periodo storico di transizione dove il Covid-19 ha cambiato prospettive, priorità e attese l’Italia, di nuovo alle prese con n auento di contagi, prova a riorganizzarsi tra difficoltà e voglia di normalità. Con le scuole ad un passo dalla riapertura anche lo sport si pone diversi interrogativi.

Tra i principali punti di dubbio la riapertura al pubblico degli stadi di calcio. Mentre per la serie A, grazie ai diritti televisivi che consentono alle società di sopravvivere senza particolari problemi, per lo sport dilettantico l’apertura al pubblico rappresenta un requisito di sopravvivenza.

Gli incassi consentono, infatti, di mantenere in vita le società pagando gli stipendi e i costi di gestione. Allo stesso tempo si tratta di garantire una esigenza inprescindibile ovvero il distanziamento sociale insieme alle mascherine le vere “armi” di contrasto del Covid-19.

Dal Ministro Spatafora si è avuta una anticipazione della volontà di riaprire, seppur parzialmente gli stadi, garantendo l’ingresso fino a mille persone. Di certo un primissimo passo verso una normalità che sembra molto lontana alla luce, soprattutto, di una ripresa dei casi importante in Italia e non solo. I tifosi scalpitano per il ritorno negli stadi.

Domenica il calcio riparte. Tutto questo è stato possibile grazie a un ripetuto svolgimento dei tamponi a staff e giocatori ha consentito la ripartenza delle operazioni sportive alla luce di una disponibilità finanziaria delle società non paragonabile minimamente alle società dilettantistiche.

E proprio il mancato introito legato agli incassi, al merchandising e a tutto quello che è in qualche modo connesso con la presenza del pubblico negli stadi ha indotto il Presidente della Juventus Andrea Agnelli a lanciare un grido d’allarme in ordine alla futura sostenibilità del calcio moderno con gli attuali standard economici a livello di monte ingaggi lanciando un monito in ordine a quella che è una possibilità sempre più concreta, ovvero ridiscuetere i compensi dei calciatori e i contratti stipulati in un’altra “era” sportiva quando non esisteva il Covid e le prospettive eranp ben diverse rispetto a quelle odierne.

Non resta che auspicare un allineamento tra le rappresentanze dei calciatori e delle Società affinchè si possano trovare soluzioni sostenibili che consentano al calcio di continuare a rivestire un ruolo anche sociale oltre che di intrattenimento di milioni di appassionati che vedono nel calcio un diversivo insostituibile.

Di fondamentale importanza, ai fini della sostenibilità del calcio moderno, il ruolo di FIFA e UEFA che dovranno fare da collante e tracciare le linee guida, l’evoluzione normativa e gli scenari futuri dell’amato mondo del calcio.