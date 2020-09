Questione Airgest e co-marketing Ryanair, il Sindaco torna a spiegare i motivi dei mancati versamenti

di: Comunicato Stampa - del 2020-09-18

“Ignoranza a cinque stelle o patetica scusa”. Questa la conclusione del Presidente dell’Airgest SpA, Salvatore Ombra, alle precisazioni fornite dal Sindaco Alfano sul mancato pagamento delle quote residue del “co – marketing per il periodo 2014- 2016”, da corrispondere per il tramite della Camera di Commercio di Trapani.

Alla suddetta illazione, il Sindaco, nel rimettere al mittente ogni addebito, precisa che: lo stato di dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano, dichiarato con deliberazione commissariale n. 5 del 15.2.2019, preclude per legge ogni pagamento inerente posizioni debitorie assunte dall’Ente locale, come nel caso in commento, nei cinque anni precedenti al 31 dicembre 2017, in quanto la competenza in materia è esclusivamente rimessa alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, già nominata dal Ministero ai sensi e per gli effetti dell’art. 252 e ss.gg. del D.lgs n. 267/2000, presso la quale, peraltro, non risulta presentata, da parte del presunto creditore, alcuna rituale istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto comunale.

Applicazione della legge quindi, e non ignoranza e/o ipotetica scusa… A ciò si aggiunga che al procedimento penale intrapreso dalla Procura delle Repubblica, il Tribunale penale di Trapani ha dato seguito mediante il rinvio a giudizio degli Imputati, tra i quali figura Salvatore Ombra, procedendo, altresì, ad ammettere, con propria Ordinanza del 13.7.2020, la costituzione di parte civile del Comune di Castelvetrano, depositata il 29.1.2020, in ragione dei danni lamentati dall’Ente a seguito delle contestazioni penali risolte agli Imputati dalla competente Procura.

Ha evidenziato il Comune che i fatti contestati sono idonei ad inficiare la validità dei predetti contratti di co-marketing, ivi compreso quello che ha interessato il Comune di Castelvetrano, con conseguente loro nullità, sì come meglio argomentato sul punto dal Consulente nominato, Prof. Gianroberto Villa, con proprio parere del 29.10.2018, al quale si è avuto cura di rimandare integralmente.

In detto elaborato, infatti, il nominato Professionista non ha mancato di evidenziare come i sottoscritti accordi (in collegamento funzionale tra di loro) siano stati stipulati in manifesta violazione delle norme sull’anti- trust e di quelle inerenti l’evidenza pubblica e, in ogni caso, come essi siano volti a dissimulare degli aiuti di stato ad un Vettore privato, con grave violazione della normativa di riferimento e con conseguente diritto al ristoro del danno patrimoniale subito, consistente nella perdita della somma di €. 290.000,00 (mandati di pagamento del 3465 del 10.12.2014; 951 del 25.3.2015; 1825 del 18.6.2015; 2487 del 14.9.2015, 1438 del 18.5.2016, 365 del 9.2.2017), indebitamente versata a titolo di contribuzione, nonché di quello non patrimoniale, consistente nella lesione della libertà contrattuale, in quanto, per effetto delle false informazioni ricevute, la Civica Amministrazione è stata indotta a concludere un contratto che altrimenti non si sarebbe perfezionato, e non avrebbe inciso negativamente sulle casse comunali.

Infatti, a tenore dell’art. 2621 c.c.: “Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 , gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

E’ di tutta evidenza, dunque, che il Comune di Castelvetrano non si sarebbe determinato a cofinanziare il co-marketing suddetto, secondo la tecnica di collegamento funzionale tra due diversi contratti di uguale natura, se attraverso la veritiera rappresentazione in bilancio della situazione economico/patrimoniale della Airgest S.p.A. avesse avuto contezza del fatto che detto investimento aveva determinato un risultato fallimentare per la stessa S.p.A. con perdita totale del capitale sociale sin dal 2009 (cfr. pag. 69, tab 20 CTP citata) e, dunque, che in alcun modo detto impegno di spesa poteva produrre un costante e duraturo incremento dei flussi turistici in entrata sul proprio territorio e su quelli limitrofi dell’ex Provincia Regionale di Trapani.

L’ingiustizia del danno è ravvisabile, infatti, nell’interferenza nell’attività negoziale di una parte mediante il compimento di atti che alterino la formazione della volontà del contraente, in modo tale che egli subisca una perdita patrimoniale (Cass. civ. 9.6.1998, n.5659).

Ad esso si aggiunga che gli effetti pregiudizievoli conseguenti alle condotte contestate agli imputati hanno di certo avuto una ricaduta sul sistema economico ed imprenditoriale castelvetranese, in ragione del grado di deviazione dei flussi turistici dalla Città stessa e, in particolare, della frazione di Marinella di Selinunte, ricca, come è noto, di un cospicuo e preziosissimo patrimonio archeologico, storico e 4 naturalistico, meta costante di visitatori di tutto il mondo.

Ciò in quanto, come ovvio, lo sviluppo turistico del territorio della Provincia di Trapani è strettamente legato ai flussi turistici in entrata sul territorio. Rebus sic stantibus, chi legge adesso ha tutti gli elementi di valutazione per capire che qualcuno vuole confondere le idee con atteggiamento fumoso e borioso. Questi i fatti a tutto Voi le valutazioni e le riflessioni conseguenti.