(VIDEO) Volontario bonifica un'area di villa S. Giovanni. "Non sono un eroe ma solo un piccolo gesto di rispetto"

di: Redazione - del 2020-09-19

Da tempo Villa San Giovanni si trova in stato di degrado. La situazione è stata notata da un volontario, che preferisce restare anonimo, il quale si è adoperato per ripulire l’area prospiciente la Chiesa, mentre in molti stavano a guardare.

Bisognerebbe prendere esempio da questa persona, che rammaricata dallo stato di abbandono della Villa, ha deciso di intervenire. "Non sono un eroe ma ho solo il piacere che i turisti e i bambini che vi accedono non vedano ciàà che la gente abbandona".