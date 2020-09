Il lettore scrive: "Tra via Mannone e via Rampingallo una disarmante inciviltà che continua"

del 2020-09-17

Alcuni lettori ci segnalano che a Castelvetrano, nella via Mannone all'angolo con la via Rampingallo, continua il fenomeno dell'abbandono selvaggio e scorretto dei rifiuti, che spesso sono preda dei cani randagi che sparpagliano il contenuto per tutto il quartiere.

L'appello a tutti i cittadini è quello di fare la differenziata e di rispettare il calendario di raccolta. Una città pulita ci restituisce un territorio in cui si vive meglio.