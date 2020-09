Nel ricordo di Giovanni Gentile e del suo amore per CVetrano e Selinunte

di: Giuseppe L. Bonanno - del 2020-09-18

(ph. Foto: notizialternativa.com)

Dopo la laurea nel 1897, Giovanni Gentile ha insegnato nei Licei e nel 1902 ha ottenuto la libera docenza in Filosofia teoretica; nel 1906 otterrà la cattedra nell’Università degli Studi di Palermo. Nel 1902, a 28 anni, continua a collaborare col quindicinale letterario castelvetranese “Helios”, ufficialmente diretto dallo stesso editore Lorenzo Settimo Lentini, ma che, per alcuni anni, lo vede direttore di fatto.

Nel n. 21-22, del 15 settembre 1903 (anno VI) della rivista, col titolo “Sicilia artistica”, pubblica una recensione del IV volume della serie “Italia artistica” (Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo 1903), composto da due parti, “Girgenti” di Serafino Rocco e “Da Segesta a Selinunte” di Enrico Mauceri, scrivendo soprattutto della seconda.

Scrive Gentile che Mauceri dice, ad orecchio, essere Castelvetrano “cittadina industriosa, il cui benessere si rispecchia nelle sue nette, larghe e diritte vie”; al che, egli replica: “No, caro Mauceri, né benessere, né nettezza di vie!”. Evidentemente, l’impressione positiva che riceveva il viaggiatore non era condivisa dal cittadino.

Il Mauceri ricorda “il S. Giovanni di Antonello Gagini, la copia dello Spasimo di Raffaello fatta dal Fundulli, il piccolo Museo e la chiesa normanna della Trinità”. Ma, secondo Gentile, “meritavano pure d’essere ricordati i finissimi, bellissimi stucchi del Serpotta, che sono nella Matrice, nonché il S. Antonio di Padova, che si attribuisce allo stesso Antonello Gagini e la bella Madonna di Loreto (1489), che è in S. Domenico, opera , secondo il Di Marzo, di Domenico Gagini, padre di Antonello; ed altre notevoli statue e quadri […]”.

Ottima, dice Gentile, invece la rappresentazione di Selinunte, fatta con cognizione archeologica e senso d’artista. “A documento del quale mi piace riferire un brano, la cui triste poesia riecheggia in questo momento nell’animo a me che scrivo sulla spiaggia dello stesso mare sonante”.

Gentile, che scriveva da Selinunte, si riferiva al seguente brano del Mauceri: “[…] L’impressione, che a prima vista si riceve, è grandissima. Un mare di rovine si stende sul terreno sabbioso, deserto e squallido, siccome triste landa africana, sul quale imperversa fischiando lo scirocco, e contro la cui spiaggia si frangono dì e notte le onde con un murmure lento e monotono.

Montagne di ruderi, alla base sepolte dall’arena, formati da massi enormi, che sembrano lavoro di giganti, parte sovrapposti l’uno sull’altro, secondo la loro collocazione originaria, parte rotolati in disordine sulle soglie e sui gradini dei tempii anneriti dagli incendi; alcuni intatti ed altri violati dal piccone degli abitanti circonvicini; ecco i resti dell’antica Selinunte, giacente sconsolata fra l’arco immensamente azzurro del suo magnifico golfo e la lunga catena dei monti, disposti ad anfiteatro, sui quali si adagiano le cittadine vicine".

“[…] Un silenzio grave, misterioso, quasi tetro, invitante alle estasi del pensiero e del raccoglimento, incombe sulla città morta, avvolta nel funereo lenzuolo del suo eterno grigio […]”.

Dice bene l’Autore, secondo Gentile: “Fate che […] sulle gradinate dei tempii di Selinunte, si aggiri, corra, saltelli una folla chiassosa […], voi avrete perduto tutto l’incanto, tutta la poesia della pace solenne qui dominante; avrete perduto la voluttà di trovarvi assorti, per un momento, nel pensiero della vita d’altri tempi”.

Ancora oggi, questa voluttà è uno dei tesori dell’antica città. Giovanni Gentile, associandosi al Mauceri, racconta così l’incanto di Selinunte, che anch’egli percepisce.

Successivamente, anche su sollecitazioni (delle quali ci occuperemo in seguito) del concittadino G.B. Ferrigno, tenterà da Roma di fare qualcosa per questa affascinante e miseranda città; probabilmente, anche per il suo intervento, nel 1924, furono destinati al rialzamento del colonnato nord del Tempio di Apollo, parte dei fondi che il governo nazionale aveva ricevuto dal ricco emigrato in Argentina Felice Flora (£. 250.000 su 700.000). Molto altro, purtroppo, non riuscì a fare.