S.Ninfa, approvato progetto per la realizzazione impianto fotovoltaico. Affidati anche i i lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica comunale

di: Mariano Pace - del 2020-09-17

In foto: Scuola elementare "A. Rosmini" di Santa Ninfa (ph. www.campobellonews.com)

“Semaforo verde” da parte della giunta comunale di Santa Ninfa per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, con potenza nominale di 24 Kw e l’installazione di collettori solari termici, sul tetto di copertura della scuola elementare “A. Rosmini” di Santa Ninfa.

L’importo progettuale ammonta a 50 mila euro. Il comune utilizzerà, per la realizzazione dell’impianto, il contributo ricevuto dal Ministero dell’Interno. Il piano progettuale è stato redatto dal geometra Giuseppe Caraccia dell’ufficio tecnico comunale.A realizzare l’impianto fotovoltaico sarà la ditta CELI Energia di Santa Ninfa che ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa per il comune, precisamente:32.472,50 euro.

Mentre sono stati affidati direttamente alla ditta Antonino Granello di Santa Ninfa i lavori di “manutenzione straordinaria alla rete idrica comunale per l’anno 2020”. In particolare gli interventi (per un importo di 4.880,00 euro) saranno mirati a ricercare e riparare le perdite presenti lungo via Carducci, contrada Granozzi e via Cavallotti e altre perdite presenti lungo la rete idrica comunale. I lavori si rendono necessari per garantire la regolare distribuzione idrica e garantire l’igiene e la salvaguardia della salute pubblica.Inoltre è stata impegnata, dagli uffici del comune, la somma di 12.561,12 euro per gli interventi di “riqualificazione degli edifici scolastici e l’acquisto di arredi”. Ad eseguirli sarà la ditta Salvatore Bella di Agrigento. Il comune di Santa Ninfa per questi interventi ha ricevuto un contributo statale di 15 mila euro.

Inoltre, gli uffici scolastici comunali comunicano che possono essere presentate al comune di Santa Ninfa le relative istanze per l’accesso gratuito al trasporto scolastico tramite scuolabus comunale. Le domande sottoscritte dai rispettivi genitori dovranno essere presentate entro e non oltre il 21 settembre 2020. L’istruzione delle istanze sarà effettuata, previa valutazione della distanza casa-scuola. Sarà comunque data priorità, per l’ammissione al servizio, agli alunni più lontani dai plessi scolastici e successivamente in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.