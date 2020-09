"Inevitabili assembramenti sede Giudice di Pace di CVetrano". L'Associazione degli Avvocati in protesta

di: Comunicato Stampa - del 2020-09-20

L'Associazione degli avvocati penalisti del foro di Marsala “Cesare Beccaria” protesta energicamente per l'andazzo delle udienze presso il Giudice di Pace di Castelvetrano. Ancora una volta lo scorso 18 settembre gli avvocati sono stati costretti ad affollare le scale e i locali vicini all'aula di udienza con elevato rischio igienico – sanitario dovuto agli inevitabili assembramenti.

Di contro in Aula di udienza potevano accedere solo le parti interessate al processo in trattazione trasformando, di fatto, l'udienza pubblica in udienza a porte chiuse.

L'avere scansionato gli orari di trattazione delle cause è stato un accorgimento meramente formale, visto i notevoli ritardi accumulatisi (alle ore 13,15 si dovevano ancora trattare procedimenti fissati per le 10) che hanno provocato l'accumularsi di molta gente (testimoni, parti, avvocati) che si è dovuta accalcare tra le scale ed i corridoi.

Gli avvocati penalisti non possono più tollerare questa situazione di disagio e di pericolo per la loro incolumità, così come non possono tollerare i disagi provocati da lunghe attese per il proprio turno in una situazione ambientale altamente precaria e non dignitosa e chiedono un intervento immediato dei vertici del Tribunale di Marsala per porre rimedio ad una situazione già in passato evidenziata ed oggi notevolmente aggravata.

Annunciano che, persistendo la su descritta situazione, si riuniranno in assemblea per decidere sulle modalità con cui proseguire la protesta.

Confidano nel risolutivo intervento del Presidente della sezione penale e del Presidente del Tribunale per fare applicare anche all'Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano le direttive anti covid emanate negli scorsi mesi.