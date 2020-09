Schianto tra due auto sul Viadotto Belice. Due persone estratte dalle lamiere dai Vv. del Fuoco. Sul posto l’Ambulanza

del 2020-09-20

Un incidente si è verificato stamane tra due autovetture sullo scorrimento veloce per Sciacca all’altezza del fiume Belice. Coinvolte nel sinistro una Opel Frontera con a bordo tre persone marsalesi dirette ad una battuta di caccia che sono rimaste ferite e una Fiat Punto condotta da una persona di Ribera. Le persone sono state trasportate in Ospedale a Sciacca e a Castelvetrano ma non vi sono feriti gravi.

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno estratto due persone rimaste incastrate nelle lamiere della Opel Frontera. Sul posto sono giunti anche l’Ambulanza, l'Anas e i Carabinieri.

La viabilità era stata momentaneamente interdetta in entrambi i sensi di marcia e successivamente è stata riaperta.