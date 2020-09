CVetrano, cambio di sede per l'Agenzia delle Entrate

di: Comunicato Stampa - del 2020-09-18

L’ufficio territoriale di Castelvetrano cambia sede. Da lunedì 21 settembre l’ufficio si trasferirà da via IV Novembre in via Sardegna 7.

Il nuovo numero di telefono, è 0923.322586. Resta invariato invece l’indirizzo e-mail: ( dp.Trapani.utCastelvetrano@agenziaentrate.it ).