S.S. 115, automobilista perde il controllo del mezzo ribaltandosi. Sul posto 118, Vigili del fuoco e Carabinieri

del 2020-09-19

Un incidente si è verificato questa notte, intorno alle tre, nei pressi di Castelvetrano sulla S. S. 115, prima dello svincolo per Sciacca. A causa della rottura della condotta idrica Agrigento 3,che ha reso viscido il manto stradale, il conducente di un furgone, originario di Mazara, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi su un fianco.

Lo stesso, ha riportato una serie di ferite al volto ed è stato trasportato in ospedale dal 118. Sul posto anche i Carabinieri, Vigili del Fuoco di Castelvetrano ed Anas. La circolazione stradale ha subito un rallentamento visto il transito permesso solo su una corsia.

Il personale intervenuto ha lavorato per ore per fare defluire l'acqua caduta in maniera copiosa sul manto stradale.