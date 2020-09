Santa Ninfa, domande per il rimborso delle spese di trasporto dei disabili

di: Redazione - del 2020-09-19

Con un avviso, il Comune rende noto che è possibile presentare le domande per ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute dalle famiglie dei portatori di handicap per le terapie riabilitative nei centri specializzati.

I disabili sono infatti spesso costretti a lunghi spostamenti verso altre località per raggiungere i centri di riabilitazione, sostenendo spese non indifferenti.

Nonostante non si tratti di un servizio che l'ente è chiamato a rimborsare per intero, il Comune di Santa Ninfa, per venire incontro alle famiglie che sono già gravate da numerosi esborsi, cerca di garantire ogni anno la restituzione delle somme spese, integrando la quota erogata dalla Regione con i soldi del proprio bilancio.