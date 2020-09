Esordio amaro per la Folgore in Eccellenza. Sconfitta ad Agrigento. Domenica al Paolo Marino l'Oratorio Marineo

del 2020-09-20

Amaro esordio per la Dolce Onorio Folgore in trasferta all’Esseneto di Agrigento contro l’Akragas allenata da Mister Di Gaetano. Parte subito in salita la gara per i rossoneri in svantaggio dopo pochi minuti dal fischio di inizio grazie al goal realizzato da Villa. La Folgore non si è lasciata perdere d’animo e al settimo miuto pareggia con Maltese abile ad approfittare di una corta respinta del portiere agrigentino.

Neanche il tempo di respirare per la Folgore che l’Akragas trova la seconda rete con Ferrante che ha approfittato di una uscita a vuoto del portiere folgorino Giordano. Nel secondo tempo al quinto minuto è ancora la squadra agrigentina ad andare in goal questa volta con Gambino.

Al 42’ arriva il poker dell’Akgragas con Cipolla su calcio di rigore. Gloria finale per Calogero Carovana che fissa il risultato sul 4 a 2 grazie ad un rigore concesso dall’arbitro.

La Folgore, in inferiorità numerica per lunghi tratti della gara, ha dimostrato un apprezzabile spirito di squadra e no ha sfigurato all’Esseneto davanti una forte compagine. Resta da rivedere in casa Folgore qualche meccanismo in fase difensiva.

Domenica al Paolo Marino arriverà l'Oratorio Marineo e i rossoneri saranno certamente pronti a dare il massimo per portare a casa i primi tre punti della stagione.