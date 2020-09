A CVetrano sempre più furti di biciclette. Segnalazione di numerosi lettori in Redazione

del 2020-09-22

Diversi furti di biciclette in città nelle ultime settimane. A denunciarlo sono alcuni nostri lettori che ci hanno raccontato di bici rubate per strada, anche in pieno centro storico, ma anche di biciclette rubate all'interno di propietà private.

I furti più recenti si sono verificati in via Campobello e in via Colletta e hanno riguardato anche delle bici di bambini.