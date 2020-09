CVetrano, assembramenti di studenti dopo le lezioni. Appello delle Presidi a studenti e genitori

del 2020-09-21

Come è noto, il 14 settembre hanno preso avvio le attività didattiche di tutte le scuole superiori della Città di Castelvetrano. Nelle settimane antecedenti l’apertura i dirigenti scolastici, coadiuvati dai direttori dei servizi generali e dai collaboratori del dirigente, hanno fatto il possibile per garantire che l’attività didattica si svolgesse nel modo più sicuro e sereno.

Le Istituzioni scolastiche hanno adottato varie soluzioni organizzative e logistiche, assicurato la pulizia dei locali, riadattato i Regolamenti di istituto, aggiornato i Patti di corresponsabilità educativa con le famiglie, adottato Protocolli di sicurezza redatti in collaborazione con i rispettivi Responsabili per la sicurezza, garantita la sorveglianza sanitaria eccezionale, messo a disposizione i locali scolastici perché si effettuasse il test sierologico volontario, acquistato i dispositivi di protezione individuale per docenti e personale ATA, distribuito le mascherine fino ad oggi pervenute dal Ministero, allocato in ogni aula e negli spazi comuni disinfettante per le mani, garantito, nella disposizione delle aule, che i banchi monoposto si trovassero ad una distanza tale da assicurare il distanziamento interpersonale minimo di un metro, delineato percorsi a senso unico e differenziato gli ingressi e le uscite.

In questa prima settimana di lezioni le studentesse e gli studenti hanno dimostrato alto senso civico e di responsabilità, rispettando rigorosamente, durante l’orario scolastico, le nuove regole che hanno trovato a scuola e collaborando affinché le lezioni si svolgessero in modo ordinato e sereno.

Va però evidenziato che, purtroppo, tra le ore 7.40 e fino all’ingresso a scuola (dalle ore 8.05 alle ore 8.15, a seconda degli Istituti) e all’uscita, nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni (attualmente in orario ridotto) e l’arrivo dei mezzi di trasporto, siano essi pubblici e privati, (ossia tra le 11.00-12.00 e fino oltre le ore 13.00) si verificano, nei pressi degli istituti scolastici, notevoli assembramenti di studenti, molti dei quali senza mascherina. Tutto questo rischia di vanificare gli sforzi organizzativi che la scuola tutta sta facendo e lo stesso impegno che studentesse e studenti assicurano durante lo svolgimento delle lezioni.

È per questa ragione che volgiamo un accorato appello prima di tutto ai genitori affinché ci aiutino a condividere con i loro figli l’importanza che le regole di comportamento siano costantemente rispettate anche fuori dalla scuola, prima e dopo il suono della campanella. Richiediamo poi, congiuntamente, l’aiuto delle Forze dell’Ordine affinché, attraverso quel capillare e prezioso controllo del territorio che assicurano costantemente, possano, non certo con intento punitivo, sostenerci nel veicolare questo messaggio di promozione di partecipazione piena e consapevole alla vita civica, in uno dei momenti più delicati della storia più recente del nostro Paese.