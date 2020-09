Covid, a Castelvetrano un nuovo caso. Ad oggi sono 19. Ecco la situazione in Provincia

del 2020-09-22

I casi attualmente positivi in Provincia di Trapasi sono 292 (ieri erano 290) così distribuiti: Alcamo 30; Buseto Palizzolo 21; Calatafimi-Segesta 15; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 7; Castelvetrano 19 (ieri i casi erano 18); Custonaci 2; Erice 20; Gibellina 0; Marsala 32; Mazara del Vallo 12; Paceco 0; Partanna 11; Poggioreale 1; Salemi 47, Santa Ninfa 7; Trapani 51; Valderice 8; Vita 2, San Vito Lo Capo 2; Petrosino 5. Ricoverati non in Terapia intensiva – 13 Guariti - 158

Isolamento domiciliare obbligatorio – 279

Decessi – 7. Così come confermato dal Sindaco di Salemi ieri è morta una donna che in precedenza era risultata positiva al Covid-19.

Totale tamponi effettuati – 29.240

Test sierologici su personale sanitario – 10.260

Test per ricerca antigene – 3.020