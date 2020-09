Salemi, Venuti: "Un decesso e due nuovi positivi al Covid-19. La scuola partirà regolarmente"

del 2020-09-22

Il Sindaco di Salemi Domenico Venuti è intervenuto sui social con un video dove ha raccolto le ultime notizie sul problema Covid-19. Il primo cittadino affronta anche il tema della ripartenza dell’anno scolastico e ha dichiarato che in queste ore si sta completando la sanificazione delle aule. Novità anche sul fronte delle scosse di terremoto registrate in questi giorni.

“Purtroppo ha ricevuto dall’ASP la triste notizia della morte di una nostra concittadina che era stata ricoverata dopo essere risultata positiva al coronavirus. Si tratta di una persona anziana che purtroppo a causa di complicanze non ce l’ha fatta. Per il resto abbiamo altri due casi di positività al virus che sono legati ai nuclei familiari già colpiti nelle ultime settimane. Una di queste due persone è stata ricoverata per accertamenti in Ospedale. Il virus quindi continua a circolare e dobbiamo stare attenti e impare a conviverci.

Per quanto riguarda l’avvio della scuola abbiamo chiesto e ottenuto che venissero effettuati i test sierologici a tutto il personale scolastico. Abbiamo fornito un dispenser di gel disinfettante per ogni classe. La scuola partirà regolarmente tranne la materna perché ad oggi non ci sono le condizioni per partire visto che non ci sono gli spazi adeguati secondo le norme anticovid. Le aule delle classi elementari sono state riorganizzate e possiamo iniziare in sicurezza. Dal giorno 24 partirà regolarmente il servizio di scuolabus mentre il servizio di mensa inizierà i primi di ottobre.

Sulla questione terremoto posso dire che sono in continuo contatto con la Protezione civile regionale che nelle giornate di ieri e di oggi è venuta in loco facendo delle ulteriori verifiche oltre a quelle che già avevamo espletato noi come Comune assieme alla Protezione civile locale e ai Vigili del fuoco. Abbiamo avuto ulteriore conferma che non ci sono stati danni. Mi sono messo in contatto anche con l’Istituto nazionale per i terremoti e mi è stato comunicato che, per l’andamento delle scosse e per l’esperienza che viene da anni di lavoro dell’Istituto, si tratta di un attività ordinaria”.