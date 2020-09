A Selinunte per un turismo pet-friendly, attivo e sportivo. Incontro domani nell'ambito del progetto "Panorama Sicilia"

del 2020-09-22

Su richiesta di tanti operatori turistici siciliani, riprende la sessione formativa dei Progetto “Panorama Sicilia: marchi di Qualità Turistica in Sicilia”. Il prossimo appuntamento, realizzato in partnership con l’Associazione Terra d’inCanto, si terrà a Selinunte il 23 settembre. L’incontro che durerà l’intera giornata, si compone di tre distinti appuntamenti seminariali che tratteranno rispettivamente le opportunità di marketing e gli impegni progettuali dei prodotti turistici vacanze famiglie con bambini, turismo pet-friendly e turismo attivo e sportivo.

Le sessioni, strutturate in veri e propri workshop di lavoro ed organizzate dalle rispettive Reti d’impresa Vacanze Outdoor Sicilia, Sicily Family Holiday, e Vacanze Pet-Friendly Sicilia (Sottomisura 16.3 del PSR 2014-2020), consentiranno agli operatori dell’area selinuntina e a quelli che da tutta la Sicilia si collegheranno via web, di fare un concreto passo avanti nella specializzazione sui tre dei prodotti turistici oggi maggiormente richiesti dal mercato nazionale ed internazionale. Per ulteriori informazioni sul progetto, consultare il sito www.astes.it. Per chi fosse interessato a partecipare alle sessioni formative contattare lo 391 332 0158, oppure inviare una mail a marchiqualita@astes.it entro le ore 09.00 di domani.