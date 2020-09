Santa Ninfa, altri tre casi accertati. Lombardino:" Attenti ai contatti sociali "

del 2020-09-22

Continuano i tamponi nella provincia di Trapani. Anche a Santa Ninfa i dati sono in aumento, ma non preoccupanti anche in base alle parole del Sindaco Lombardino che si è rivolto alla cittadinanza con un messaggio :" Cari cittadini, abbiamo altri tre casi positivi a Santa Ninfa. Si tratta di familiari del soggetto risultato positivo la scorsa settimana. Tutti erano già in isolamento. Le loro condizioni di salute non destano preoccupazione e tutti sono monitorati costantemente dal proprio medico. Salgono quindi a sei gli attuali positivi a Santa Ninfa, concentrati in due nuclei familiari. Non ci sono, quindi, al momento, motivi di allarme. L'invito che rivolgo a tutti è sempre lo stesso: stare attenti ai contatti sociali, mantenere il distanziamento e usare la mascherina nei luoghi chiusi e all'aperto quando non è possibile mantenere la distanza."