Pubblicato bando "Time to care", per 1200 giovani in aiuto di persone anziane

di: Comunicato Stampa - del 2020-09-21

E' stato pubblicato il Bando “Time to care” rivolto a 1.200 giovani. Verranno selezionati 1.200 giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, i quali verranno impegnati, attraverso le reti associative del territorio, in servizi di supporto a persone anziane o fragili per la durata di 6 mesi svolgendo attività come:

▪️ assistenza a domicilio e/o a distanza nei confronti degli anziani,

▪️ disbrigo di piccole faccende per persone anziane o bisognose, consegna di spesa, acquisto di farmaci, pagamento di bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o altri beni di necessità, ecc.,

▪️ assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all'ascolto e al conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche online

▪️ scadenza 31 ottobre 2020 - ore 14,00.

Si tratta di un’esperienza di volontariato retribuito con 375 euro netti al mese. Le collaborazioni potranno essere svolte in tutta Italia.